ضبطت لجنة كأس الجزائر الفدرالية، بالتنسيق مع لجنة المنافسات على مستوى رابطة كرة القدم المحترفة، تواريخ إقامة مختلف ادوار منافسة كأس الجزائر 2019-2020، انطلاقا من الدور الـ 32 المقرر اقامته أيام 21 و 22 و 23 ديسمبر الجاري، وفق البرنامج الذي أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية "فاف".

وقبل نهاية السنة، ستنشط الفرق المتأهلة للدور السادس عشر، مقابلات هذا الدور أيام 28 و 29 و 30 ديسمبر، باستثناء الفرق المرتبطة بالمنافسات الافريقية (شبيبة القبائل و اتحاد الجزائر و نادي بارادو)، التي ستلعب مقابلاتها في حالة تأهلها يوم السبت 4 جانفي المقبل، على حد توضيح نفس المصدر. وتم برمجة مقابلات الدور ثمن النهائي ايام 11 و 12 و 13 فيفري.

ومثلما كان عليه الشأن السنة الماضية، قررت اللجنة الفدرالية لكأس الجزائر الابقاء على مبدأ لعب الدورين ربع ونصف النهائيين ذهابا و ايابا.

وعليه، من المقرر أن تقام مقابلات الدور ربع النهائي (ذهاب) يومي 10 و 11 مارس، فيما تجرى المرحلة الثانية بعد أسبوع من هذا التاريخ أي يومي 17 و 18 مارس، على أن يقام الدور نصف النهائي في 3 و 4 أفريل (ذهاب) و 10 و 11 من نفس الشهر (إياب).

وتسحب قرعة الدورين الـ 32 و الـ 16 مساء اليوم الثلاثاء بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان (الجزائر) ابتداء من الساعة 18:00.