أصيب عشرة (10) أشخاص بجروح في حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء على مستوى الطريق الوطني رقم (1) بالقرب من المنصورة (جنوب غرداية)، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

الحادث وقع إثر اصطدام حافلتين لنقل المسافرين إحداهما تضمن خط المنيعة-الجزائر و أخرى تضمن خط حاسي مسعود-أدرار، مخلفا عشرة جرحي يعانون من إصابات متفاوتة.

وقد تم إجلاء الجرحى إلى المؤسستين الصحيتين بكل من عين ليزيق و متليلي.

ومن جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث.