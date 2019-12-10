رد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر علي لن فليس اليوم الثلاثاء على بيان وكيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس.

وأكد بن فليس، في شريط فيديو نشره على صفحته الشخصية في الفايسبوك، أن المدعو "ب.ص" الذي تم توقيفه بتهمة التخابر لفائدة قوى أجنبية لا ينتمي إلى مديرية حملته.

كما وضح بن فليس قضية الحساب البنكي المذكور في البيان، مذكّرا أن هذا الحساب فتحه مع زوجته سنة 1998 بمرسيليا، ثم تمّ نقله إلى باريس سنوات فيما بعد؛ وهو الحساب الذي نشره علي بن فليس في تصريحاته بالممتلكات على التوالي في 2004 و 2014 بمناسبة ترشحه للانتخابات الرئاسية، وكذا يوم 2 مارس 2019 بمناسبة الانتخابات الرئاسية الملغاة.

واستغرب بن فليس ربط البيان لقضية المدعو "ب.ص" وقضية شخصية تخص استرجاع مبلغ الصك البنكي، عشية الاقتراع الرئاسي، متسائلا كذلك عن توقيت صدور هذا البيان خلال اليوم الأول من فترة الصمت الانتخابي وقبل يومين فقط من تاريخ الاقتراع الرئاسي.

شريط الفيديو كاملا: