تنطلق غدا الأربعاء كأس العالم للأندية لكرة القدم بنسختها السادسة عشرة، وتستمر حتى 21 من الشهر الحالي بدولة قطر بمشاركة سبعة فرق منها ثلاثة عربية و هي السد القطر و الهلال السعودي و الترجي الرياضي التونسي.

ويشارك في البطولة أيضا ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا ومونتيري المكسيكي بطل كونكاكاف، وفلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية وهيينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة بطل اوقيانوسيا.

و سيعرف اليوم الأول من البطولة مواجهة بين السد القطري الذى يلعب له الدولي الجزائري بغداد بونجاح وهيينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة ويلتقي الفائز من المباراة مع مونتيري في الدور الثاني في 14 الجاري.

وستشهد البطولة تتويج بطل جديد نظرا لغياب الأبطال السابقين وأبرزهم ريال مدريد المتوج في أربع مناسبات (رقم قياسي) وبرشلونة الإسبانيين، وكورنثيانز وساو باولو وإنترناسيونال من البرازيلي وبايرن ميونيخ الألمانيي وانتر وميلان الإيطاليين ومانشستر يونايتد الانجليزي.

ويعد ليفربول الذي خسر نهائي عام 2005 أمام ساو باولو البرازيلي، المرشح الأبرز والأقوى مع فلامنغو للفوز باللقب.