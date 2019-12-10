أعلن التلفزيون العمومي اليوم الثلاثاء أن العدالة تعتزم تسريع التحقيقات القضائية الكبرى في قضايا الفساد.

وأضاف نفس المصدر أن التحقيقات ستكون ضد مسؤولين سامين متورطين رفقة عائلاتهم.

وستشمل االقضايا ملف المدير الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل المتهم بالثراء الفاحش، تبييض الأموال، استغلال النفوذ والوظيفة، حيث سيتم إحالة ملفه على الجهات القضائية في الأيام القادمة.

كما سيتم إحالة ملف رجل الأعمال علي حداد ومسؤولين سابقين على العدالة، وهي القضية التي يتورط فيها الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى.

وتتضمن قضية حداد تهم الحصول على قروض بنكية دون ضمانات، تبديد أموال بنكية، تبيض الأموال، المنح والحصول على أموال غير مبررة.