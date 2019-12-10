فيما يلي نتائج سحب عملية القرعة لكأس الجزائر لكرة القدم لموسم "2019-2020" التي سحبت مساء اليوم الثلاثاء بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان (الجزائر) و التي تتصدّرها مباريات في القمة بين أندية الرابطة المحترفة الأولى أهمها شباب قسنطينة - نجم مقرة من جهة وجمعية عين مليلة - شبيبة القبائل من جهة أخرى و بدرجة أقل، شبيبة بجاية- وفاق سطيف.

كما يتضمن البرنامج لقاء في القمة بين ناديي الرابطة الثانية، أولمبي المدية و مولودية بجاية.

أما شباب بلوزداد حامل الكأس فسيواجه مثالية تغنيف على ميدان هذا الأخير.

1 ـ نصر الفجوج (ما بين الجهات) - اتحاد بسكرة (را بطة 1)

2 ـ شباب قرية موسى (هواة) - وداد تلمسان (رابطة 2)

3ـ اتحاد الجزائر (ر.1) - اتحاد خنشلة (هواة)

4 ـ شباب ميلة (ما بين الجهات)ـ أمل بوسعادة (ر. 2)

5ـ اتحاد بومدفع (ما بين الجهات) - تضامن سوف (هواة)

6 ـ جمعية وهران (ر.2) - أمل حيدرة (ما بين الجهات)

7 ـ جمعية الخروب (ر.2) - شباب برج منايل (ما بين الجهات)

8 ـ مولودية الجزائر (ر.1) - أولمبي مقران (ما بين الجهات)

9 ـ شباب المرسى (جهوي 2) - وفاق سور الغزلان (ما بين الجهات)

10ـ شباب أدرار (ما بين الجهات) - نادي تلاغ (جهوي 1)

11ـ أمل غريس (ما بين الجهات) - مولودية وادي الشعبة ( جهوي 2)

12ـ مولودية وهران (ر.1) - مستقبل أرزيو (جهوي 2)

13ـ شباب قسنطينة (ر.1) - نجم مقرة (ر.1)

14ـ نادي بارادو (ر.1) - شباب بئر العرش (ما بين الجهات)

15ـ ش.هواري بومدين (ما بين الجهات) - شباب الزاوية (ما بين الجهات)

16ـ شبيبة الساورة (ر.1) - دفاع تاجنانت (ر.2)

17ـ ترجي قالمة (ما بين الجهات) - اتحاد الحراش (ر.2)

18ـ شباب المشرية (ما بين الجهات) - أولمبي أرزيو (ر.2)

19ـ مولودية البيض (ما بين الجهات) - اتحاد الأخضرية (هواة)

20ـ جمعية الشلف (ر.1) - اتحاد بني دوالة (هواة)

21ـ جمعية عين مليلة (ر.1) - شبيبة القبائل (ر.1)

22ـ نادي لرجم (جهوي 1) - أمل شلغوم العيد (هواة)

23ـ شبيبة بجاية (ر.2 ) وفاق سطيف (ر.1)

24ـ مولودية باتنة (هواة) - اتحاد السوقر (ما بين الجهات)

25ـ شباب بني ثور (هواة) - اتحاد عنابة (ر.2)

26ـ أولمبي المدية (ر.2) - مولودية بجاية (ر.2)

27ـ وداد بوفاريك (هواة) - اتحاد وهران (ما بين الجهات)

28ـ اتحاد سوف (ما بين الجهات) - اتحاد بلعباس (ر.1)

29ـ مثالية تغنيف (ما بين الجهات) - شباب بلوزداد (ر.1)

30ـ أهلي برج بو عريريج (ر.1) - اتحاد المشرية (ما بين الجهات)

31ـ أمل سباث (جهوي 1) - نصر حسين داي (ر.1)

32ـ أمل الاربعاء (ر.2) - مولودية قسنطينة (هواة)

وستجري مباريات الدور الثاني و الثلاثين أيام 21 و 22 و 23 ديسمبر2019.