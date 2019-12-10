سلمت بوينغ أقل من نصف عدد الطائرات في الأحد عشر شهرا الأولى من 2019 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، حسبما قال صانع الطائرات يوم الثلاثاء، مع استمرار متاعبه الناجمة عن وقف تشغيل طائرته الأفضل مبيعا 737 ماكس.

وبلغ إجمالي التسليمات 345 طائرة في الأحد عشر شهرا حتى نهاية نوفمبر ، مقارنة مع 704 قبل عام وبما يقل أيضا عن نصف العدد الذي سلمته منافستها الأوروبية إيرباص في الفترة ذاتها.

ومن المعتاد أن يدفع المشترون معظم ثمن الطائرات الجديدة عند تسلمها، مما يبرز أهمية التسليمات كمؤشر على أداء أكبر صانعي طائرات في العالم.