نشرت الفضائية 13 العبرية، مساء يوم الأحد، الجزء الثالث من خمسة أجزاء من تقرير عن أبرز خمس عمليات اغتيال نفذتها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. وتحدثت الحلقة الثالثة عن اغتيال خليل الوزير “أبو جهاد”، أحد كبار قيادات منظمة التحرير الفلسطينية، في تونس، بتاريخ 16 أفريل عام 1988. وورد في التقرير أن عملية اغتيال “أبو جهاد” كانت أكبر عملية اغتيال في تاريخ إسرائيل وأكثرها كلفة، وشاركت فيها أذرع عسكرية إسرائيلية مختلفة، منها سلاح الجو وسلاح البحرية والاستخبارات العسكرية والموساد والشاباك والوحدات 8200 وشيتت 13 وسيرت متكال، بتعداد قوات بلغ حوالي 700 شخص.