نصح مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا وأكبر رئيس وزراء في العالم، أمس، رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، أصغر رئيسة وزراء في العالم، بأن “تسأل الكبار” الحكمة. وكانت مارين (34 عاما) المرشحة الوحيدة للمنصب عقب استقالة أنتي رين. وقال مهاتير (94 عاما) في مقابلة مع “رويترز”: “نؤمن بمثالية الشبان، لكن من المهم كذلك بالنسبة لهم أن يأخذوا في الاعتبار خبرة كبار السن”. وأضاف: “في هذه الحالة سيكون هناك مزيج (بين الجيلين) وسيكون هذا أمرا جيدا”. للإشارة، قاد مهاتير محمد، بعد اعتزاله العمل السياسي لسنوات، المعارضة في ماليزيا إلى فوز غير مسبوق في ماي الماضي، وهذه ثاني مرة يتولى فيها رئاسة الوزراء بعد أن شغل هذا المنصب لمدة 22 عاما متواصلة من 1981 إلى 2003.