أعلن وزير الدفاع ورئيس الأركان السابق في الجيش الإسرائيلي، موشيه يعلون، أنه لا يوجد في “الكنيست” أحد قتل من الفلسطينيين والعرب أكثر منه من بين المسؤولين الإسرائيليين. وكشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن “يعلون” قال إنه لا يوجد في الكنيست أحد قتل من وصفهم بـمخربين وجنود من العدو أكثر منه. للإشارة، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ترأس وحدة “سييرت متكال” في الجيش الإسرائيلي وقاد عملية اغتيال القيادي في حركة “فتح” خليل الوزير “أبو جهاد” في منزله في تونس.