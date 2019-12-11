توفي مسن عمره 92 سنة، وأصيب مرافقه وهو شاب يبلغ من العمر 24 سنة في انقلاب سيارة سياحية في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم الأٍربعاء، بمحاذاة المفرغة العمومية الواقعة بإقليم بلدية ذراع السمار غرب عاصمة ولاية المدية.

وقد نقلت جثة المتوفى والمصاب نحو مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية من طرف أعوان الحماية المدنية.

وفي سياق متصل سجلت تدخلات مصالح الحماية المدنية تسعة جرحى في حوادث مرور متعددة شهدتها طرق مدينتي البرواقية وبني سليمان إلى جانب عاصمة الولاية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أغلبها ناجم عن الإنزلاقات وعدم احترام قانون المرور وتهور سائقي الدراجات النارية.