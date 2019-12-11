* مسيرات رافضة للانتخابات في عدة ولايات من بينها تلمسان، البويرة، بجاية.

* مصالح الأمن تحاول تفرقة المتظاهرين بالقرب من جامعة بن يوسف بن خدة.

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

*انطلقت مسيراتان اليوم بالعاصمة، الأولى من محمد بلوزداد رافضة لإجراء الرئاسيات، في المقابل يتم تنظيم حاليا وقفة أمام المحكمة العليا مساندة للمسار الانتخابي.

يسير حاليا المئات من شارع محمد بلوزداد معقل ذكرى 11 ديسمبر المجيدة، نحو قلب المدينة رافعين شعارات رافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية.

في المقابل ينظم متظاهرون بأعداد أقل وقفة أمام المحكمة مساندة للاقتراع ويطالب أصحابها بـ"حماية المسار الانتخابي".