نظم، صباح اليوم، جمع غفير من المواطنين القادمين من مختلف البلديات إلى مقر ولاية البويرة يتقدمهم نشطاء، مسيرة سلمية تضامنية مع سجناء الرأي والموقوفين بشوارع العاصمة خلال الجمعات الماضية، وكذلك التعبير عن رفضهم لإجراء الانتخابات.

سمير قميري

* مسيرات رافضة للانتخابات في عدة ولايات من بينها تلمسان، البويرة، بجاية.

* مصالح الأمن تحاول تفرقة المتظاهرين بالقرب من جامعة بن يوسف بن خدة.

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

*انطلقت مسيراتان اليوم بالعاصمة، الأولى من محمد بلوزداد رافضة لإجراء الرئاسيات، في المقابل يتم تنظيم حاليا وقفة أمام المحكمة العليا مساندة للمسار الانتخابي.

يسير حاليا المئات من شارع محمد بلوزداد معقل ذكرى 11 ديسمبر 1960 المجيدة، نحو قلب المدينة رافعين شعارات رافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية.

في المقابل ينظم متظاهرون بأعداد أقل وقفة أمام المحكمة مساندة للاقتراع ويطالب أصحابها بـ"حماية المسار الانتخابي".