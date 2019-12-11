أفادت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها "إيتوزا"، اليوم الأربعاء في بيان لها، أنها ستضمن خدمة النقل العمومي على مستوى العاصمة وضواحيها و تعزيزها أكثر على امتداد شبكتها النظامية غدا الخميس.

وحسب ذات المصدر، فإن خدمات النقل عبر شبكة "إيتوزا" ستكون بداية من الساعة 5 سا و 30 د وتستمر إلى غاية منتصف الليل و 30 دقيقة.

وأوضح بيان المؤسسة، أن شبكة "إيتوزا" ستتدعم أيضا بتعزيزات إضافية على مستوى الأحياء الجديدة التي تم تدشينها مؤخرا.

ويتعلق الأمر بأحياء: عين المالحة، أولاد فايت، بئر توتة، حي الشعيبة، السويدانية، بابا احسن، سيدي عبد الله، دويرة وحوش القازوز، العاليا والكروش.