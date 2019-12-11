تشهد بعض بلديات ولاية سكيكدة منذ أمس الثلاثاء، تذبذبا في عملية توزيع مياه الشرب بسبب توقف ضح محطة تحلية مياه البحر نتيجة الاضطرابات الجوية التي تجتاح الولاية حسب ما علم اليوم الأربعاء من الجزائرية للمياه.

وأوضح المكلف بالإعلام بالجزائرية للمياه سميح قيعس، أن "الاضطرابات الجوية تسببت في هيجان مياه البحر مما استوجب توقيف ضخ محطة تحلية مياه البحر عبر كل من بلديات سكيكدة و حمادي كرومة، الحدائق وفلفلة بما يمثل حوالي 300 ألف نسمة.

وأضاف أن "هيجان البحر تسبب في التوقف الكلي لنشاط محطات تحلية مياه البحر بالمنطقة الصناعية منذ يوم أمس الثلاثاء" مؤكدا بأن عودة نشاط المحطة ستكون فور توقف هيجان البحر.

وأشار ذات المصدر، إلى أن وحدة سكيكدة للجزائرية للمياه قد وضعت جميع مصالحها التقنية في حالة تأهب للتدخل في حالة حدوث أي أعطاب محتملة لاسيما الأعطاب الكهربائية جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي تسببت بدورها في إحداث بعض التذبذب في التوزيع عبر بعض أحياء مدينة سكيكدة.

وزيادة على ذلك أبقت المؤسسة على حالة اليقظة من أجل الإسراع في استئناف عملية توزيع المياه في أقرب فرصة ممكنة حسب ما أوضحه قيعس.