أوقف حراس الحدود، أمس الثلاثاء، إثر دورية تفتيش بمنطقة فتحة فوناسة بعين الصفراء، ولاية النعامة، تاجر مخدرات كان على متن مركبة رباعية الدفع محملة بكمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بخمسة قناطير و 32 كيلوغرام، حسبما أورده اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

من جهة أخرى، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، ببرج باجي مختار وعين ڤزام، أربع مركبات رباعية الدفع و 04 دراجات نارية و 06 مولدات كهربائية و 05 مطارق ضغط و 35 قنطارا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب وأغراض أخرى.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ 14 شخصا بتلمسان ومستغانم، في حين تم توقيف ثلاثة أشخاص بحوزتهم بندقيتين تقليديتي الصنع بتبسة وسطيف.