سلم سفير الجزائر الجديد في فرنسا، صالح لبديوي، مساء أمس الثلاثاء، إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوراق اعتماده بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفرنسية.

وفي تصريح للصحافة غداة لقائه بالرئيس الفرنسي، أوضح لبديوي أن اللقاء "كان فرصة لتبادل وجهات النظر حول تطور الوضع في الجزائر وفرنسا وآفاق تطوير التعاون الثنائي".

وأضاف السفير، أنه تطرق مع الرئيس ماكرون إلى "المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لاسيما في الساحل وليبيا فضلا عن مسائل ذات صلة بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية".