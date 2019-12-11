تمت إقالة المدرب الفرنسي لمولودية الجزائر (الرابطة المحترفة الأولى) برنار كازوني، اليوم الأربعاء من مهامه، وتعويضه مؤقتا بالمدير الفني للنادي، محمد مخازني، حسب ما أدلى به المدير العام الرياضي فؤاد صخري.

و أكد صخري قائلا:" لقد تمت إقالة كازوني من مهامه وكذا مساعده حكيم مالك والمحضر البدني توماس سيباستيان قورنواك. وتمت الإقالة بحضور المحضر القضائي طبقا للقوانين العامة السارية المفعول. و الآن، على الإدارة إيجاد اتفاق مع كازوني لفسخ العقد".

وجاءت إقالة كازوني بعد تسجيل الفريق لسلسلة من النتائج السلبية في البطولة حيث لم يحصد سوى نقطة واحدة من أصل تسع ممكنة.

والغريب في الأمر، أن قرار صخري، جاء بعد 48 ساعة فقط من قرار رئيس إدارة "العميد"، عاشور بتروني، القاضي بتجديد الثقة في شخص كازوني "حتى نهاية مرحلة الذهاب".

وكان هذا الأخير قد صرح قائلا:"سيتم تقييم مشوار الفريق في نهاية مرحلة الذهاب، للفصل بعدها في مستقبل التقني الفرنسي و طاقمه الفني".

وباعتباره المسؤول الأول على النادي الرياضي، اعتبر صخري بأن اتخاذ مثل هذه القراران ليس من صلاحيات مجلس الإدارة.