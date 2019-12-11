أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانا رسميا حول أزمة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد المؤجلة من الجولة العاشرة، يهدد فيه نادي برشلونة بعقوبات.

ويستعد عملاقا الليغا للمواجهة يوم 18 ديسمبر الجاري على ملعب "كامب نو"، ولكن هناك تخوفات من بعض أعمال العنف في إقليم كتالونيا ومدينة برشلونة قد تهدد سلامة الفريقين.

وجاء بيان الاتحاد الإسباني: "فيما يتعلق بمباراة الكلاسيكو في الكامب نو بين برشلونة وريال مدريد، ستطبق العقوبات في حالة مخالفة اللوائح والقوانين داخل الملعب".

"إذا حدث أي اقتحام للملعب من قبل الجماهير أو وجود لافتات سياسية في المدرجات سيتم فرض عقوبات".

"أما من جهتنا، فنحن على اتصال دائم بقوات الأمن من أجل التنسيق لتأمين الكامب نو وفقًا للبروتوكولات المعروفة في تلك الأحداث".