عالجت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر خلال شهر نوفمبر المنصرم ما يربو عن 3.000 قضية متعلقة أساسا بحيازة واستهلاك المخدرات وحمل الأسلحة البيضاء المحظورة وتورط فيها حوالي 4.000 مشتبه فيهم، حسبما أكدته اليوم الأربعاء خلية الإعلام للأمن الولائي.

وأوضحت ذات المصالح في بيانها أنه في إطار مكافحة الجريمة الحضرية، تمت خلال شهر نوفمبر الماضي معالجة 2.976 قضية أفضت إلى إيقاف 3.590 مشتبه فيه، من بينهم 1.610 في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة، 323 شخص متورط في حمل الأسلحة البيضاء المحظورة و 1.657 شخص متورط في مختلف القضايا.

وتحدث البيان عن معالجة 581 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص, 376 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات أما بالنسبة للجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة، فقد عالجت ذات المصالح 29 قضية، مقابل 490 قضية أخرى متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي بالإضافة إلى 61 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.

كما تورط أزيد من 300 شخص في قضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية وأودع منهم 28 الحبس المؤقت، حسب ذات المصدر, أما مكافحة المخدرات فأحصيت 1.431 قضية تورط فيها 1.610 شخص مع حجز6.458 كلغ من القنب الهندي بالإضافة إلى 10.535 قرص مهلوس و2.4 غرام من الكوكايين و 3.52غرام من الهيروين و 78 قارورات محلول مهلوس.

وفي نفس السياق تحدث بيان تكميلي لذات المصالح، عن قضية عالجتها مصالح الأمن الحضري الرابع التابع لأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي والتي كللت بحجز 2.450 قرص مؤثر عقلي وسيارتين سياحيتين مع توقيف ثلاث (03) أشخاص مشتبه فيهم، كانوا يعملون ضمن شبكة إجرامية تتاجر في المؤثرات العقلية.

من جهة، أشارت خلية الإعلام لأمن الولاية، إلى تنفيذ أزيد من 200 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة في مجال نشاطات الشرطة العامة والتنظيم وذلك خلال نفس الشهر لسنة 2019، حيث تم تنفيذ 10 قرارات غلق صادرة عن السلطات المختصة.

أما في مجال الوقاية المرورية، فقد سجلت مصالح الأمن العمومي خلال هذه الفترة، 17.357 مخالفة مرورية سحب على إثرها 6.132 رخصة سياقة، كما تم تسجيل 76 حادث مرور جسماني تسبب في جرح 80 شخصا ووفاة 03 أشخاص آخرين، حيث أرجعت أسباب أغلب هذه الحوادث إلى عدم احترام قانون المرور بالدرجة الأولى في حين قامت مصالح الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر بـ 906 عملية حفظ النظام.