قام وزير المالية محمد لوكال اليوم الأربعاء بالجزائر بتنصيب لزهر لطرش رئيسا مديرا عاما جديدا لبنك الجزائر الخارجي خلفا لابراهيم سميد.

بهذه المناسبة، قال لوكال أن هذا التغيير يرمي إلى "تنشيط هذا البنك المهم الذي من شأنه أن يلعب دورا هاما في الساحة المالية الوطنية ".

من جهة أخرى، تقدم الوزير للرئيس المدير العام السابق للبنك، ابراهيم سميد، عن إشرافه على تسيير هذا البنك في ظرف اتسم بتراجع الموارد المالية و كذا في ظل معطيات اقتصادية صعبة.