نددت سلطة الضبط السمعي البصري، اليوم الأربعاء في بيان لها، ببعض التصرفات "غير المسؤولة" التي طالت بعض الصحفيين الساهرين على القيام بالخدمة العمومية للإعلام وبعض مكاتب التصويت، مؤكدة أن هذه التصرفات تتعارض مع الديمقراطية وحرية التعبير وسلمية الحراك الشعبي.

وأوضح المصدر، أن سلطة ضبط السمعي البصري "تندد ببعض التصرفات غير المسؤولة الصادرة عن أشخاص وطالت على الخصوص بعض الصحفيين الساهرين على القيام بالخدمة العمومية للإعلام وبعض مكاتب التصويت"، مؤكدا أن هذه التصرفات "تتعارض مع الديمقراطية وحرية التعبير وسلمية الحراك الشعبي الذي قدم للعالم صورة ناصعة عن حضارة وتمدن الشعب الجزائري".