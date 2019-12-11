تم اختيار المهاجم الدولي الجزائري لنادي أولمبياكوس اليوناني، هلال العربي سوداني، كأحسن لاعب لشهر أكتوبر، عقب استفتاء أجرته الرابطة اليونانية لكرة القدم.

و حصل سوداني صاحب 5 أهداف في 11 مباراة لعب منها 8 كأساسي، عقب الجولة الـ 13 "للرابطة الممتازة" على نسبة 35.33 بالمائة من الأصوات، متقدما لاعب الوسط الهجومي, البرتغالي لنادي آريس، برونو قاما (31.69 بالمائة) و المدافع الأوسط الإسباني لنادي استراس سواريز (10.63 بالمائة).

و خلافا لمواطنه ياسين بن زية (مباراتان في البطولة و 2 في رابطة الأبطال)، كان سوداني من بين اللاعبين الأكثر استعمالا من طرف مدربه بدرو مارتنس.

وقد استعاد سوداني أجواء المنافسة في شهر أوت الماضي، بعد غياب دام عشرة أشهر بسبب الإصابة، و ذلك في لقاء الجولة الأولى للبطولة اليونانية لدى استقباله نادي أستراس تريبوليس (1-0).

وقد حل ثاني أحسن هداف الحاليين للخضر (23 هدفا) خلال الصائفة الماضية باليونان، قادما إليه من نوتنغهام فورست (الرابطة الانجليزية الثانية)، كما عاد لصفوف المنتخب الجزائري يوم 14 نوفمبر الماضي بمناسبة استقبال منتخب زامبيا (5-0) بالبليدة، لحساب الجولة الأولى لتصفيات كأس إفريقيا-2021 سجل خلالها هدفا.