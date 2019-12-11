تجرى عملية القرعة الخاصة بالدور الثاني لمرحلة المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، يوم 21 جانفي 2020 بالعاصمة المصرية القاهرة (18:00 بتوقيت الجزائر)، حسبما كشفت عنه الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء.

وسيتم تقسيم الفرق الـ14 المتأهلة عن الدور الأول رفقة الـ26 منتخبا الأحسن ترتيبا (حسب ترتيب الفيفا لشهر ديسمبر 2019)، إلى عشر مجموعات كل واحدة منها تضم أربعة فرق، حيث تبلغ الفرق المتأهلة الدور الثالث والأخير.

وتنطلق مرحلة المجموعات عن التصفيات الإفريقية شهر مارس 2020 وتختتم في أكتوبر 2021.

أما في الدور الثالث، المبرمج شهر نوفمبر 2021، تخوض الفرق المتأهلة إلى هذه المرحلة خمس مباريات على شكل ذهاب-إياب، لتحديد الخمس منتخبات التي تقتطع تأشيرة المونديال قطر 2022.

مواعيد تصفيات كأس العالم 2022 (المنطقة الإفريقية):

-تقام مرحلة المجموعات في الجولة الثانية من التصفيات خلال الفترة من مارس 2020 إلى أكتوبر 2021 كالتالي..

-الجولة الأولى: من 23 إلى 31 مارس.

-الجولة الثانية: من 1 إلى 9 جوان.

-الجولتين الثالثة والرابعة: مارس 2021.

-الجولتين الخامسة والسادسة: سبتمبر وأكتوبر 2021.

وتقام مباراتي الجولة الثالثة والأخيرة بنظام الذهاب والإياب في نوفمبر 2021.

وسيقام كأس العالم في فصل الشتاء لأول مرة حيث من المقرر أن يتأهل 5 منتخبات إفريقية إلى البطولة التي ستقام في خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.