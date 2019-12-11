أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن 55 شاحنة محملة بالأسرة والأغطية والفرش وأشياء أخرى، وصلت إلى اليونان لمساعدتها على إيواء 10 آلاف لاجئ وتخفيف أعبائها. وتبلغ قيمة هذه المساعدات 1.56 مليون أورو، حسب ما أفادت به الداخلية الألمانية.

وقالت الوزارة إن هذه المساعدات كان قد وعد بها وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أثناء زيارته لأثينا بداية شهر أكتوبر الماضي، إذ صرح آنذاك بالقول: "يجب ألا نترك الدول (الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) التي تقع على حدود الاتحاد الخارجية لوحدها، بل يجب أن نساعدها حيثما تكون هناك حاجة للمساعدة".

وتتضمن المساعدات 5 آلاف سرير ذي طابقين و10 آلاف فرشة وحوالي 30500 قطعة من مستلزمات الأسرة، بينها وسائد وأغطية الفرش وغيرها بالإضافة إلى 750 غطاء سميكاً للوقاية من برد الشتاء.