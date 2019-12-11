قالت مصادر أمنية بأن 71 جنديا على الأقل قتلوا في هجوم على معسكر لجيش النيجر قرب الحدود مع مالي مساء الثلاثاء.

و جاء في بيان لوزارة الدفاع بثه التلفزيون الوطني "مع الأسف فالحصيلة هي كتالي: مقتل 71 عسكريا و جرح 12 و مفقودين وتحييد عدد كبير من الإرهابيين".وأضاف البيان "يوم 10 ديسمبر تعرضت مفرزة معسكر للجيش للاستطلاع في أناتيس قرب الحدود مع مالي إلى هجوم شنه إرهابيون مسلحون قدر عددهم بعدة مئات". و تابع إن المعارك "التي دامت ثلاث ساعات "كانت عنيفة استعمل فيها العدو قذائف المدفعية وسيارات انتحاريين". وحسب وزارة الدفاع "فقد تم إرسال تعزيزات إلى عين المكان ما سمح بإعادة الاستقرار للوضع الذي هو تحت السيطرة حاليا "مؤكدة أنه يتم الآن ملاحقة المعتدين الذين فروا خارج حدودنا" .

والهجوم على القاعدة الواقعة بمنطقة إيناتيس في النيجر هو أسوأ هجوم على الجيش النيجري فيما تعيه الذاكرة الحديثة، ويأتي بينما تسعى الجماعات الإرهابية التي لها صلة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية إلى أن يكون لها موطئ قدم في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا.