حوالي 60 دب قطبي توجهوا نحو بلدة "ريركايبي" بشمال شرق روسيا حيث دفعهم فصل الشتاء، الذي يعد دافئا هذا العام "بشكل غيرعادي بالنسبة لبداية ديسمبر"، للتجول بحثا عن طعام. إذ تحتاج الدببة مساحات من الجليد لتتمكن من صيد الحيوانات البحرية.

وقال الناشط في مجال البيئة والعامل بالصندوق العالمي للحياة البرية، تاتيانا مينينكو، في تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، إن الجليد بدأ يتشكل، لكن درجة الحرارة مازالت "تتأرجح حول نقطة التجمد"، على حد وصفه.

ويقود الناشط البيئي مجموعة من المتطوعين لمنع حدوث مواجهة بين الدببة والسكان المحليين في بلدة "ريركايبي"، حيث أعلن الصندوق العالمي للحياة البرية في روسيا الأسبوع الماضي بإن الدببة بدت نحيفة وجائعة وهي تتجول بالقرب من البلدة بحثا عن غذاء.

وبالرغم من أن وجود الدببة القطبية يعتبر أمرا شائعا في المنطقة، فمن النادر لمثل هذا الرقم الكبير منها، المغامرة بدخول منطقة مأهولة بالسكان في نفس الوقت.