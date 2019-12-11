رفعت اللجنة الولائية لمديري ونظار الثانويات التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بغليزان لائحة احتجاجية تحوز "الخبر" على نسخة منها مرفوقة بقائمة المدراء والنظار ضد مدير التربية،كاشفين أن اجتماعهم المنعقد في بداية هذا الأسبوع ما كان لينعقد لولا عدم الاستقرار الذي تشهده مديرية التربية،بحيث أن مسؤولها الأول لا يزال يتجاهل انشغالات المؤسسات التربية بعدم الرد والتجاوب مع مراسلات المديرين،رافضا تخصيص نصف يوم لدراسة المشاكل المرفوعة من قبلهم،إلى جانب مخالفة التشريع المعمول به في تكييف قضية المدير المحال على المجلس التأديبي،والتأخر الفادح في تسليم الوثائق المختلفة والمتعلقة بجميع الفئات دون مراعاة رزمانة محددة.وبالمقابل أشار البيان إلى الشغور الإداري الفادح في بعض المؤسسات التعليمية والذي من شأنه التأثير سلبا على استقرارها ونتائجها على حد السواء،مع كثافة البريد المحمول المستعجل

وأن مجدير التربية صار يتفاعل مع المراسلات التي لا تمر عبر السلم الإداري،حيث تطالبه اللجنة بوضع حد لمثل هاته الممارسات،وكذا الطعن في مصداقية تشكيل لجان التحقيق من لدن المديرية بما يناسب هذه الرتبة.