صادف تاريخ 11 ديسمبر يوم انطلاق حرب الشيشان الأولى عام (1994 – 1996)، ثم تلتها حرب الشيشان الثانية (1999– 2000)، حيث حصدت آلة الحرب حياة آلاف السكان، فضلا عن الدمار والخراب اللذان لحقا بالشيشان خاصة العاصمة غروزني. بعد الحرب قرر الرئيس الأول لجمهورية الشيشان، أحمد قديروف، إعادة إعمار العاصمة، مع العلم أن الحكومة الفيدرالية ضخت أموالا طائلة لهذا الغرض. كما شارك رجال الأعمال الشيشانيون والروس في المبادرة. وأصبح حي “غروزني سيتي” عامرا بناطحات السحاب والذي تم إنشاؤه وسط المدينة بدلا من البنايات الإدارية والتجارية والمساكن المدمرة. وقد أعيد بناء المسرح الدرامي في غروزني والمستشفيات والمدارس والطرقات. أما المساكن فتولى سكان المدينة أنفسهم إعادة بنائها. ويعد مسجد “قلب الشيشان”، من أهم معالم العاصمة ومن أضخم منشآتها المعمارية.