تحدّث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن مناوشات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة حلف شمال الأطلسي بلندن، الأسبوع الماضي. وحسب الرئيس التركي، عبّر ماكرون في القمة عن دهشته من أن بلاد، عضو في كتلة شمال الأطلسي، اشترت أنظمة دفاع جوي روسية. فقال أردوغان: “أجبته: هل يجب عليّ أن أسألك عن ماذا يجب أن أشتري ومن مَن؟ وأكد أردوغان أن تركيا لا تريد التخلي عن أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس-400 من أجل الحصول على باتريوت الأمريكية. حسب قناة “تي.أر.تي. الروسية. ومع ذلك، أعرب الرئيس التركي عن استعداده للحصول على أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية، إذا “اقترحت الولايات المتحدة الظروف المناسبة”.