توقّف “الطفل المعجزة”، الذي لم يتجاوز التاسعة من عمره، عن الدراسة في جامعة إيندهوفن الهولندية بعد خلاف مع إدارة الجامعة. وصرح والد الطفل، ألكسندر لورنت، لوكالة الأنباء الألمانية، بأنه هو الذي اتخذ القرار بالتعاون مع والدة الطفل. وأتم الطفل، الذي يتمتع بذكاء خارق، الدراسة الثانوية وهو في عمر 8 سنوات، وكان على وشك إتمام الشهادة الجامعية في الهندسة الكهربائية في جامعة إيندهوفن. وتقول إدارة الجامعة، إن والدي الطفل أرادا أن يؤدي الامتحانات النهائية قبل عيد ميلاده العاشر، في حين ترى الإدارة أن ذلك غير ممكن. مشيرة إلى أن الطفل عليه في البداية إجراء بعض الامتحانات قبل السماح له بخوض الامتحان النهائي. وكان من المنتظر، وفقا للجدول الزمني للجامعة، أن يحصل لورنت على الشهادة منتصف عام 2020. ويقول والدا الطفل: “إن هناك عروض لابنهما من جامعات أخرى مرموقة للدراسة فيها”.