*تم الإعلان عن النسبة الإجمالية للمشاركة وطنيا 41.14 بالمائة عند الساعة ( 19.00)

محمد لعقاب، ممثل المرشح عبد المجيد تبون: فزنا في الدور الأول بنسبة 64 بالمائة.

* أحمد الدان، ممثل عبد القادر بن قرينة: مرشحنا تحصل على 30 بالمائة من الأصوات.

* مديرية حملة عز الدين ميهوبي: الأرقام التي بحوزتنا تشير أننا نتجهة إلى الدور الثاني ومرشحنا سيمر إلى الدور الثاني الذي ستحسمه التحالفات.

* فاتح بوطبيق، مدير حملة المترشح بلعيد عبد العزيز: مرشحنا تحصل على أكثر من 30 بالمائة.

* بلغت نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات الرئاسية بولاية سيدي بلعباس اليوم 53.43 بالمائة حسب ما أعلنت عنه منذ لحظات المندوبية الولائية المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وحسب نفس الهيئة فإن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم قدر بـ 249924 مواطنا من بين إجمالي المسجلين بولاية سيدي بلعباس البالغ عددهم 467796 مع الإشارة إلى تسجيل تقدم ملحوظ للمترشح الحر عبد المجيد تبون مقارنة بباقي المترشحين وفقاً لما تم التأكد منه عبر العديد من مراكز الاقتراع بالولاية حسب ما كشفت عنه نتائج عملية الفرز الأولية .

* البويرة : تسجيل نسبة مشاركة نهائية 20.86

* أولى نتائج الفرز بالمدية تشير إلى حصول تبون على الأغلبية.

*اعتبر محمد فادن، مدير حملة المترشح للرئاسيات عز الدين ميهوبي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الانتخابات "كانت ناجحة بكل المقاييس" رغم أن بعض الجهات "رفعت من سقف تحريضها على العنف ضد مؤسسات الدولة".

* اختتمت مساء اليوم الخميس على الساعة السابعة مساء عبر كامل التراب الوطني عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2019.

وفور غلق مكاتب الاقتراع انطلقت عملية الفرز عبر كافة مراكز الاقتراع الموجودة عبر ولايات الوطن.

صور: حمزة كالي "الخبر"

* حملة تبون تتهم الأرندي في قضية وفاة مراقبها بالبيض.

* شرفي : نسبة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية بلغت نسبة 33.06 بالمائة على الساعة 17:00 مساء.

* اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين: توقيف 50 متظاهرا منذ صبيحة اليوم بتلمسان واقتيادهم إلى مراكز الشرطة.

* رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي يعتبر أن نسبة المشاركة المسجلة منذ الساعات الأولى من بدء الاقتراع "لا تختلف كثيرا عن نسبة المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية لـ 2014"، مؤكدا أن النسبة المسجلة إلى غاية الآن والتي بلغت 20.43. بالمائة "تدل على أن اقتراع 12 ديسمبر نال مشاركة تتناسب وطموحات الشعب الجزائري في الخروج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد".

* الشرطة تشرع في تفريق المتظاهرين بوسط العاصمة.

* اتهمت مديرية حملة المترشح عبد المجيد تبون، أحزاب وولاة ورؤساء دوائر بممارسة خروقات، فضلا عن تسجيل حالة وفاة مراقب تابع للمترشح بولاية البيض بعد الاعتداء على زوجته بأحد المكاتب.

* تعذر على بعض المواطنين بالشلف آداء واجبهم الانتخابي لاختيار رئيس جديد بسبب تغيير بعض مكاتب الانتخاب.

* أوقفت عناصر الأمن بعنابة العشرات من المواطنين الرافضين للانتخابات، حيث تم إطلاق سراحهم فيما بعد، وشملت التوقيفات أيضا العديد من الشباب كانوا واقفين جماعات في ساحة الثورة، وكذا عدد منهم كانوا يمشون أمام المسرح الجهوي عزالدين مجوبي، في صورة عبرت عن رفض السلطات الأمنية وجود أي تجمهر أو مسيرة في المكان.

إلى جانب ذلك، بلغت نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات 20 بالمائة في حدود الساعة الثالثة مساء على درجات إقبال متفاوتة بين مركز وآخر عبر 12 بلدية.

* مسيرة حاشدة بخراطة رفضا للانتخابات.

* اقتحام مراكز الاقتراع بمدينة دلس.

الصورة: دلس الجناح الأخضر

* عبر المئات من المواطنين بعاصمة الولاية غليزان عن استيائهم من حرمانهم من المشاركة في الانتخابات الرئاسية. حيث تدفق صباح اليوم المئات من المواطنين على الشباك المفتوح بمقر البلدية لطلب بطاقة الناخب دون أن يتحصلوا عليها لأسباب عديدة.

وقال عدد من الناقمين من الوضع بأنهم تقدموا إلى مختلف مراكز التصويت على مستوى عدد من المؤسسات التربوية. ولكن عادوا خائبين رغم محاولاتهم المشاركة في العملية الانتخابية. وأضافوا بأن رؤساء المراكز وبعد اطلاعهم على قوائم الانتخابية لم يجدوا الأسماء رغم إحضارهم للبطاقات الانتخابية القديمة والتي تحمل أختام المشاركة في الاستحقاقات السابقة. أما فئة أخرى فلم تجد أسماءها على لوائح المسجلين بتلك المراكز.

* وسط العاصمة على الساعة 16:30

صورة: م.بسطامي

* مسيرة بتقرت رافضة للانتخابات.

* بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 20:43 بالمائة على الساعة الثالثة بعد الظهر، حسب ما أعلنه اليوم الخميس رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

النسب حسب الولايات:

أدرار 30.52 %

الشلف 20.43 %

الأغواط 29.93 %

أم البواقي 21.14 %

باتنة 21.67 %

بجاية 0.14 %

بسكرة 25.35%

بشار 30.25%

البليدة 20.70%

البويرة 12.05%

تمنراست 29.11 %

تبسة 19.35%

تلمسان 22.98 %

تيارت 25.41 %

تيزي وزو 0.04 %

الجزائر 12.39%

الجلفة 27.05 %

جيجل 21.40 %

سطيف 19.60%

سعيدة 25.68 %

سكيكدة 20.94 %

سيدي بلعباس 27.52%

عنابة 20.40 %

قالمة 22.93 %

قسنطينة 17.14 %

المدية 25.59 %

مستغانم 21.64 %

المسيلة 22.53 %

معسكر 25.61 %

ورقلة 25.31 %

وهران 21.55 %

البيض 30.06 %

اليزي 29.36 %

برج بوعريريج 19.89 %

بومرداس 13.88 %

الطارف 22.53 %

تندوف 41.97 %

تسمسيلت 25.23 %

الوادي 20.97 %

خنشلة 22.28 %

سوق أهراس 20.52 %

تيبازة 21.32 %

ميلة 19.64 %

عين الدفلى 23.26 %

النعامة 30.79%

عين تموشنت 25.07 %

غرداية 21.76 %

غليزان 26.78 %

* مسيرة كبيرة بقسنطينة اليوم.

* اعتقلت، زوال اليوم، مصالح أمن ولاية سعيدة عدد من نشطاء الحراك الشعبي السلمي من بينهم نساء نظموا وقفة بساحة الأمير عبد القادر وسط مدينة سعيدة رفضا للانتخابات الرئاسية.

وقدرت مصادر "الخبر" المتطابقة عدد المعتقلين بـ 17 شخص من بينهم نساء عبروا عن رفضهم بوقفة سليمة وهم يقبعون حاليا بمختلف مقرات الأمن الحضري لولاية سعيدة في انتظار إطلاق سراحهم لأنهم لم يعترضوا طريق أي راغب في التصويت وعبروا عن رفضهم بطريقتهم المعهود من 22 فبراير.

* تقرر بولاية البويرة نقل أعوان مندوبية ولاية البويرة للسلطة المستقلة للانتخابات إلى العمل بمقر تم تجهيزه ببلدية عين بسام وهذا بعد التخريب الذي أتى على المقر بمقر ولاية البويرة.

* البريد المركزي الآن.

الصورة: فلة. م "الخبر"

* أفادت مصادر مقربة من فرع الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات بتيزي وزو أن هذه الأخيرة قررت ،منتصف نهار اليوم الخميس، إنهاء العملية الانتخابية بمختلف بلديات ولاية تيزي وزو بعد عزوف المواطنين بمختلف المكاتب البلدية المشاركة في الاقتراع الذي عارضه المواطنون وبعد إقدام المواطنين على غلق المكاتب المفتوحة لهذا الغرض على مستوى وسط المدينة و بالمدينة الجديدة الأمر الذي دفع أعوان فرقة مكافحة الشغب التدخل واندلاع مواجهات خلفت إصابة شخصين بجروح الأول على مستوى الرجل والأخر على مستوى الرأس كما قام المحتجون بتخريب مكاتب مديرية التنظيم والإدارة العامة المتواجدة بداخل مقر الولاية .

* مسيرة حاشدة في برج بوعريريح رفضا لاجراء الإنتخابات.

* الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من اقتحام مركز تصويت باستور.

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

*إضرام النار في مقر الهيئة المحلية لمراقبة الانتخابات بولاية البويرة.

* نسبة المشاركة في جميع الولايات الى غاية الساعة 11:00 :

- أدرار 13.01 %

- الشلف 8.32 %

- الأغواط 9.83 %

- أم البواقي 7.61 %

- باتنة 8.92 %

- بجاية 0.12 %

- بسكرة 8.99 %

- بشار 10.16 %

- البليدة 8.01 %

- البويرة 5.38 %

- تمنراست 15.51 %

- تبسة 6.17 %

- تلمسان 8.93 %

- تيارت 10.72 %

- تيزي وزو 0.02 %

- الجزائر 4.77 %

- الجلفة 11.51 %

- جيجل 8.18 %

- سطيف 8.04 %

- سعيدة 9.59 %

- سكيكدة 7.49 %

- سيدي بلعباس 11.45 %

- عنابة 7.02 %

- قالمة 8.57 %

- قسنطينة 6.05 %

- المدية 10.41 %

- مستغانم 9.22 %

- المسيلة 8.70 %

- معسكر 10.04 %

- ورقلة 10.37 %

- وهران 7.22 %

- البيض 12.44 %

- إيليزي 15.45 %

- برج بوعريريج 8.13 %

- بومرداس 5.77 %

- الطارف 7.96 %

- تندوف 17.83 %

- تيسمسيلت 11.30 %

- الوادي 8.19 %

- خنشلة 9.30 %

- سوق اهراس 7.65 %

- تيبازة 7.50 %

- ميلة 6.53 %

- عين الدفلى 8.41 %

- النعامة 13.79 %

- عين تيموشنت 9.34 %

- غرداية 7.86 %

- غليزان 11.20 %

- الجالية بالخارج: 7.52 %

* مسيرة حاشدة الآن بالعاصمة.

الصورة: نور الهدى مشاشبي "الخبر"

* مسيرة قادمة من أحياء القصبة وباب الوادي وغيرها من الجهة الغربية ومصالح الأمن تحاول منعهم من الوصول إلى البريد المركزي.

الصورة: إسلام. ب "الخبر"

* حشود كبيرة الآن بوسط العاصمة، ما دفع بقوات الأمن إلى التراجع قليلا.

الصورة: نور الهدى مشاشبي "الخبر"

* عرفت معظم البلديات بشمال ولاية سطيف، مقاطعة كبيرة للانتخابات الرئاسية، فيما دخلت جموع الرافضين لها في مناوشات مع الشرطة وعناصر الدرك الوطني التي قابلتهم بالقنابل المسيلة للدموع، وعرفت مكاتب الاقتراع منذ الساعات الأولى عزوفا تاما ببلديات بوعنداس وقنزات آيت تيزي وبني ورثيلان وغيرها.

* شهدت بجاية اليوم مسيرة حاشدة رفضا للانتخابات.

*بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية على المستوى الوطني 7.92 بالمائة على الساعة الـ 11 صباحا، حسب ما أعلن عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي.

* مصالح الأمن تمنع الوافدين من الجهة الغربية للعاصمة من بلوغ ساحة البريد المركزي، مع تسجيل مناوشات طفيفة (الصورة بالقرب من ساحة الأمير عبد القادر).

الصورة: إسلام. ب "الخبر"

* العاصمة الآن.

* أدلى الوزير الأول نور الدين بدوي، اليوم الخميس، بصوته بمدرسة أحمد عروة ببوشاوي (الجزائر العاصمة).

* قال المترشح عبد المجيد تبون، خلال إدلائه بصوته على مستوى إكماليه أحمد عروة ببوشاوي، أن انتخابات 12 ديسمبر "فرصة لقيام جمهورية جديدة عمادها الشباب".

* مسيرة حاشدة الآن بالعاصمة، بعد تدفق عدد كبير من المتظاهرين وانسحاب قوات الأمن ما أدى الى عودة الهدوء نسبيا، حاليا الطوق الأمني يمنع وصول المتظاهرين إلى البريد المركزي.

الصورة: نور الهدى مشاشبي "الخبر"

نسبة المشاركة في بعض الولايات إلى غاية العاشرة صباحا:

ـ غليزان: 11.2 بالمائة

- أم البواقي: 7.6 بالمائة

- البليدة: 8 بالمائة

- غرادية: 6 بالمائة

- عين تيموشنت: 9.34 بالمائة

- تمنراست: 15.5 بالمائة

- تيسمسيلت: 11.3 بالمائة

- ميلة: 6.5 بالمائة

- بومرداس: 5.17 بالمائة

- سكيكدة: 7.49 بالمائة

-الطارف: 7.96 بالمائة

-تبسة: 6.14 بالمائة

-تيارت: 10.5 بالمائة

-سطيف: 8.04 بالمائة

-برج بوعريريج: 8.13 بالمائة

-مستغانم: 9.22 بالمائة

-قسنطينة: 6.5 بالمائة

-جيجل: 8.18 بالمائة

-بشار: 10.16 بالمائة

-سيدي بلعباس: 15 بالمائة

-النعامة: 13.79 بالمائة

-المسيلة: 8.7 بالمائة

- البويرة: 5.38 بالمائة

- وهران: 7.22 بالمائة

- قالمة: 8.57 بالمائة

- ورقلة: 10.37 بالمائة

- سوق أهراس: 7.65 بالمائة

هام: سلطة الانتخابات تؤكد أن المحاضر النهائية للفرز ستنشر على موقع السلطة ويمكن للمواطنين الاطلاع عليها.

* عبد القادر بن قرينة ينتخب بمدرسة أحمد عروة ببوشاوي في العاصمة.

* انزال أمني كبير وأجواء مشحونة بالعاصمة، مصالح الأمن استعملت الغاز المسيل للدموع بشارع ديدوش مراد.

* تسير عملية الانتخاب بولاية البويرة في يومها المحدد بشكل عادي بالجهة الغربية والجنوبية والجنوبية الغربية لمقر الولاية، غير أن الأمر يختلف بالجهة الشرقية والشمالية الشرقية لمقر الولاية حيث لم يتم بها فتح صناديق الاقتراع وذلك لسبب توافد عدد كبير من الرافضين لإجراء الانتخابات أمام المراكز.

توافد الرافضين لإجراء الانتخابات الرئاسية من المواطنين بالبلديات الشرقية والشمالية الشرقية لمقر ولاية البويرة أدى إلى تصادم مع قوات حفظ النظام العام من الشرطة والدرك وذلك ببلدية حيزر والشرفة، آيت لعزيز ورأس البويرة وحي 140مسكن بمقر الولاية و قرية قالوس ببلدية عمر غرب مقر ولاية البويرة، هذا من جهة.

* المترشح علي بن فليس يدلي بصوته.. وفي تصريح للصحافة، عبر عن أمله في أن "تأتي الانتخابات الرئاسية بالخير للشعب الجزائري وللجزائر".

هام: نسبة المشاركة الى غاية العاشرة صباحا بلغت 5 بالمائة (السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات)، كما كشف محمد شرفي، رئيس السلطة أن عدد كبير من المكاتب تعطل بها العمل لأسباب خارجة عن نطاق السلطة.

* عبد العزيز بلعيد يدلي بصوته.. وصرح للصحافة: أن البلاد ستحتفل غدا، بانتصار الديمقراطية في الجزائر.

* شاهد ناصر بوتفليقة يدلي بصوته ونيابة عن شقيقه عبد العزيز بوتفليقة.

* حملة اعتقالات واسعة بوسط العاصمة.

الصورة: نور الهدى مشاشبي "الخبر"

* الرئيس المخلوع يصوت بالوكالة.

الصورة: رشيد تيقناتين "الخبر"

* ناصر بوتفليقة، شقيق الرئيس المخلوع، يدلي بصوته.

* حاول بعض المتظاهرين تنظيم وقفة بالبريد المركزي، غير أن مصالح الأمن فرقتهم وقامت بتوقيف البعض منهم.

* المترشح عز الدين ميهوبي يدلي بصوته.. وقال المرشح في تصريح لوسائل الإعلام : "إن هذا اليوم ليس لانتخاب رئيس فقط، لكنه يوم لتمكين ركائز الجمهورية الجديدة"، مشيرا ان هذا اليوم "يوم استرداد السيادة الحقيقية".

* تمنراست..إقبال على مكاتب الاقتراع.

* بداية مسيرة في ولاية برج بوعريريج.

* أغلب المحلات بالعاصمة مغلقة.

الصورة: نور هدى مشاشبي "الخبر"

* مصالح الأمن تفرق مجموعة صغيرة من المتظاهرين الرافضين للرئاسيات بالقرب من شارع ديدوش مراد بالعاصمة.

*بعد أن توارى عن الأضواء سنوات طويلة، نور الدين يزيد زرهوني، وزير الداخلية الأسبق، يظهر من جديد، حيث أدلى بصوته ومنح تصريحا لوسائل الإعلام.

* عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، يدلي بصوته.

* بداية تجمع رافض للرئاسيات بقسنطينة.

* الساعة التاسعة بالعاصمة، عدا التعزيزات الأمنية ببعض النقاط كساحة أول ماي، لم تكن الأجواء تشير لتنظيم رئاسيات.

الصورة: نور الهدى مشاشبي "الخبر"

* أجواء مشحونة تشهدها ولايات بجاية وتيزي وزو والبويرة، أين أغلقت أغلب مكاتب الاقتراع مع تسجيل مناوشات في بعض المناطق من هذه الولايات.

* تظهر صور بثها التلفزيون العمومي توافدا للناخبين على مستوى عدة ولايات مثل البليدة والمدية.

* افتتحت اليوم الخميس في الساعة الثامنة صباحا مكاتب الاقتراع أمام أزيد من 24 مليون جزائري منقسمين بين مؤيد للانتخابات بالتصويت، ومعارض لها من خلال مقاطعتها وفي أجواء سياسية مشحونة حيث عاشت عدة ولايات يوم أمس مسيرات رافضة لإجراء الرئاسيات وبعضها شهدت ليال بيضاء.

ويتنافس على منصب القاضي الأول للبلاد في هذه الانتخابات، خمسة مترشحين خاضوا في ظروف مشحونة حملة انتخابية دامت 22 يوما، ويتعلق الأمر بكل من، رئيس جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز، مرشح حزب طلائع الحريات بن فليس علي، رئيس حركة البناء الوطني بن قرينة عبد القادر، الوزير الأول الأسبق تبون عبد المجيد، والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، ميهوبي عز الدين.