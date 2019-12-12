اغتنمت إدارة ديوان المركب الأولمبي، محمد بوضياف، فرصة غلق ملعب 5 جويلية 1962 (الجزائر) من اجل إعادة زرع أرضية الملعب بالعشب الطبيعي، لبعث مشروع تنصيب أبواب إلكترونية من جديد في مختلف مداخل المرفق الرياضي، حسب ما أعلنته اليوم الخميس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم" الفاف".

وجدير التذكير بأن هذا المشروع يعود إلى سنة 2015، لما عرف آنذاك ملعب 5 جويلية عملية ترميم واسعة استغرقت عدة أشهر و بالتحديد (من شهر سبتمبر 2013 إلى شهر أبريل 2015).

وسيمكن استعمال هذه التجهيزات ديوان المركب الأولمبي من مكافحة ظاهرة تزوير التذاكر، وبالتالي الزيادة في المداخيل الناتجة عن بيع التذاكر، بالإضافة إلى تحسين وتأمين المراقبة عند مداخيل الملعب.

وستنجز عمليات أخرى تتعلق بترميم غرف تغيير الملابس في انتظار تنصيب المقاعد في المدارج السفلية.