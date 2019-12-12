يغيب المدافع الدولي لنادي نيس الفرنسي، يوسف عطال، لبضعة أشهر، وفق ما أعلنه اليوم الخميس، مدرب الفريق، وذلك إثر تعرضه لتمزق على مستوى الغضروف في الركبة اليمنى، خلال لقاء فريقه أمام نادي ماتز (فوز 4-1) برسم الجولة 17 من الرابطة الفرنسية الأولى لكرة القدم.

"بين 3 و 5 أشهر ، لا يعني الكثير هي بضعة أشهر. العملية الجراحية سارت بصفة جيدة ولم تكن هناك تعقيدات، هذا خبر مفرح. الآن علينا أن نترك لركبته الوقت اللازم للاسترجاع ثم نرى إن كانت الفترة قريبة من 5 أو 3 أشهر"، صرح باتريك فييرا خلال ندوة صحفية.

وفضلا عن غيابه عن صفوف النادي الفرنسي، سيضطر الناخب الوطني الجزائري، جمال بلماضي، الاستغناء عن ظهيره الأيمن، خلال مقابلات "الخُضر" خلال فصل الربيع المقبل.

وغادر عطال أرضية الميدان ضد ماتز، السبت الفارط، في الدقيقة الـ29 من المقابلة متأثرا بإصابته على مستوى الركبة اليمنى، تاركا مكانه لزميله متوسط الميدان الكاميروني إيناسيوس غاناغو.

وفي هذه المقابلة، سجل عطال (23 سنة) المشاركة الـ13 له مع فريقه منذ بداية البطولة، سجل خلالها هدفا واحدا، علما أن خريج أكاديمية بارادو يعد أحد أهم اكتشافات الموسم الرياضي 2018-2019 الذي سجل خلاله 6 أهداف، الأمر الذي يفسر اهتمام وسعي نادي باريس سان جيرمان للاستفادة من خدماته.