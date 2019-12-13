حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من ھبوب رياح قوية على المناطق الشمالية للبلاد.

وأوضحت النشرية أن كل من ولايات: تلمسان، عین تیموشنت، وھران، مستغانم، سیدي بلعباس، معسكر، غلیزان، الشلف، تیبازة، الجزائر، بومرداس، تیزي وزو، ستشهد هبوب رياح قوية بداية من ليلة الخمیس على الساعة 21:00 إلى غاية ليلة الجمعة.

فيما تبدأ الرياح في كل من بجاية، جیجل، سكیكدة، عنابة، والطارف، بالإضافة إلى ولاية البويرة، المدية، البليدة، عين الدفلى وتيسمسيلت، من صباج اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ 06:00 إلى غاية الساعة الـ 21:00 ليلا.

في حین تمتد صلاحیة النشرية في البیض، النعامة، تیارت، سعیدة، الأغواط، الجلفة، المسیلة، وبسكرة، من صباح الجمعة على الـ09:00 إلى غاية الـ 21:00 ليلا، حیث حذرت الأرصاد الجوية من صعوبة الرؤية في بعض المناطق الصحراوية بسبب تطاير الرمال.

ومن المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح ما بین 60 و70 كم في الساعة لتصل في بعض الأحیان إلى 80 كم.