* يشرع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، في إعلان النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية.

* النتائج النهائية للتصويت في الرئاسيات بالمدية بنسبة مشاركة وصلت 47.95 بالمائة

الهيئة الناخبة...571623

المصوتون..274115

الملغاة 34731

عبد المجيد تبون...163021 نسبة 68.01 بالمائة

عبد القدر بن قرينة..42161 نسبة 17.59 بالمائة

عزالدين ميهوبي..12331 بنسبة 5.14 بالمائة

علي بن فليس..11264 بنسبة4.70 بالمائة

عبد العزيز بلعيد 10907 بنسبة 4.55 بالمائة.

* قاعة المؤتمرات عبد اللطیف رحال تعرف حضورا مكثفا لوسائل الإعلام وطنیة وأجنبیة لتغطیة الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسیة.

*أعلنت السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في بيان لها أنه سيتم اليوم على الساعة 11:00 عقد ندوة صحفية، للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات.

وبلغت نسبة المشاركة في الإقتراع الرئاسي 39،93 بالمائة حسب آخر الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

وقال شرفي إن 9 ملايین و692 ألف جزائري صوتوا في الانتخابات من أصل 23 ملیون و 559 ألف و853 ّ من إجمالي المواطنین المسجلین في القوائم.

وجاء ترتیب الولايات من حیث نسبة المشاركة على النحو التالي:

ولاية أدرار 61.24 بالمائة

ولاية بشار 56.20 بالمائة

ولاية تمنراست 55.07بالمائة

ولاية تیارت 54.60 بالمائة

ولاية سعیدة 54.32 بالمائة

ولاية سیدي بلعباس 53.43 بالمائة

ولاية معسكر 51.24 بالمائة

ولاية ورقلة 50.22 بالمائة

ولاية البیض 60.61 بالمائة

ولاية الیزي 54.76 بالمائة

ولاية الطارف 52.35 بالمائة

ولاية تندوف 64.14 بالمائة

ولاية النعامة 55.19 بالمائة

ولاية عین تیموشنت 54.34 بالمائة

ونسبة تصويت الجالیة الجزائرية بالخارج وصل إلى : 8.69 بالمائة.