* الأصوات المعبر عنها حسب الترتيب التنازلي من صاحب اعلي عدد من الأصوات

- عبد المجيد تبون تحصل على 116 945 4 صوت معبر عنه اي بنسبة إجمالية قدرت بـ 15. 58 بالمائة.

- عبد القادر بن قرينة تحصل على 735 477 1 صوت معبر عنها اي بنسبة اجمالية تقدر ب 38. 17 بالمائة.

- علي بن فليس تحصل على 934 896 صوت معبر عنها اي بنسبة 55 . 10 بالمائة.

- عز الدين ميهوبي تحصل على 753 617 صوت معبر عنها اي بنسبة 26 . 7 بالمائة.

- عبد العزيز بلعيد تحصل على 808 566 صوت معبر عنها اي بنسبة 6.66 بالمائة.

* الأرقام الخاصة بالانتخابات الرئاسية

- الهيئة الناخبة: 161 474 24 مسجل

- عدد الهيئة الناخبة من أفراد الجالية: 308 914 مسجل

- نسبة التصويت داخل الوطن : 13 , 41 بالمائة أي ما يعادل 804 747 9 ناخب

- عدد الأصوات المعبر عنها: 346 504 8 ناخب

- النسبة الإجمالية للمشاركة بما فيها الجالية : 83, 39 بالمائة

- عدد الأصوات الملغاة: 458 243 1 صوت

- عدد الأصوات المتنازع عليها: 588 11 صوت

- عدد مكاتب التصويت : 239 61 مكتب

- عدد مراكز الانتخاب: 295 13 مركز

* عز الدين ميهوبي يقدم بتهانيه إلى تبون بعد فوزه برئاسة الجمهورية.

* محمد شرفي: العملية الانتخابية كانت في مستوى التطلعات والجزائر دخلت عهدا جديدا

* أفرزت النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية فوز المترشح الحر عبد المجيد تبون بنسبة بلغت 58,15 بالمائة متبوعا بمرشح حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة بنسبة 17,38 بالمائة، فيما حل في المرتبة الثالثة مرشح حزب طلائع الحريات، علي بن فليس بنسبة 10,55 بالمائة متبوعا بمرشح التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي, ب7,26 بالمائة وأخيرا مرشح جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، بنسبة بلغت 6,66 بالمائة.

* نقل نتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.

* تحصل تبون، على 58.15 بالمائة من الأصوات المسجلة، أي ما يعادل 4945116 صوت.

* فاز، المترشح للرئاسيات، عبد المجيد تبون، بمنصب رئيس للجمهورية، بنسبة 58.15 بالمائة، حسب النتائج الأولية للانتخابات.

* يشرع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، في إعلان النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية.

* النتائج النهائية للتصويت في الرئاسيات بالمدية بنسبة مشاركة وصلت 47.95 بالمائة

الهيئة الناخبة...571623

المصوتون..274115

الملغاة 34731

عبد المجيد تبون...163021 نسبة 68.01 بالمائة

عبد القدر بن قرينة..42161 نسبة 17.59 بالمائة

عزالدين ميهوبي..12331 بنسبة 5.14 بالمائة

علي بن فليس..11264 بنسبة4.70 بالمائة

عبد العزيز بلعيد 10907 بنسبة 4.55 بالمائة.

* قاعة المؤتمرات عبد اللطیف رحال تعرف حضورا مكثفا لوسائل الإعلام وطنیة وأجنبیة لتغطیة الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسیة.

*أعلنت السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في بيان لها أنه سيتم اليوم على الساعة 11:00 عقد ندوة صحفية، للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات.

وبلغت نسبة المشاركة في الإقتراع الرئاسي 39،93 بالمائة حسب آخر الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

وقال شرفي إن 9 ملايین و692 ألف جزائري صوتوا في الانتخابات من أصل 23 ملیون و 559 ألف و853 ّ من إجمالي المواطنین المسجلین في القوائم.

وجاء ترتیب الولايات من حیث نسبة المشاركة على النحو التالي:

ولاية أدرار 61.24 بالمائة

ولاية بشار 56.20 بالمائة

ولاية تمنراست 55.07بالمائة

ولاية تیارت 54.60 بالمائة

ولاية سعیدة 54.32 بالمائة

ولاية سیدي بلعباس 53.43 بالمائة

ولاية معسكر 51.24 بالمائة

ولاية ورقلة 50.22 بالمائة

ولاية البیض 60.61 بالمائة

ولاية الیزي 54.76 بالمائة

ولاية الطارف 52.35 بالمائة

ولاية تندوف 64.14 بالمائة

ولاية النعامة 55.19 بالمائة

ولاية عین تیموشنت 54.34 بالمائة

ونسبة تصويت الجالیة الجزائرية بالخارج وصل إلى : 8.69 بالمائة.