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رسميا: تبون رئيسا للجمهورية

الجمعة الأولى للحراك بعد الانتخابات

أخبار الوطن
13 ديسمبر 2019 () - الخبر
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* المتظاهرون يتوجهون الى ساحة البريد المركزي.

 

 

* ساحة الشهداء: بداية تجمع المتظاهرين بعد الصلاة الجمعة.

 

 

* حملة تنظيف واسعة بتيزي وزو، تحسبا لانطلاق مسيرة سلمية الجمعة الـ 43 من الحراك، الرافضة للنظام الحالي.

 

 

* مسيرة سلمية حاشدة ببجاية للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام ورفض الانتخابات الرئاسية التي أسفرت على  تبون رئيسا .

 

الصورة: صفحة بجاية كن المراقب

 

*بداية توافد المتظاهرين تحسبا لانطلاق مسيرات الجمعة الـ43 مع انتشار أمني مكثف في ساحة البريد المركزي وساحة موريس أودان بشارع ديدوش مراد.

*يتواصل الحراك الشعبي في جمعتة الـ 43 والأولى بعد الانتخابات الرئاسية التي رفضها، معتبر إياها لا حدث.

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