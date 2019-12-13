* المتظاهرون يتوجهون الى ساحة البريد المركزي.

* ساحة الشهداء: بداية تجمع المتظاهرين بعد الصلاة الجمعة.

* حملة تنظيف واسعة بتيزي وزو، تحسبا لانطلاق مسيرة سلمية الجمعة الـ 43 من الحراك، الرافضة للنظام الحالي.

* مسيرة سلمية حاشدة ببجاية للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام ورفض الانتخابات الرئاسية التي أسفرت على تبون رئيسا .

الصورة: صفحة بجاية كن المراقب

*بداية توافد المتظاهرين تحسبا لانطلاق مسيرات الجمعة الـ43 مع انتشار أمني مكثف في ساحة البريد المركزي وساحة موريس أودان بشارع ديدوش مراد.

*يتواصل الحراك الشعبي في جمعتة الـ 43 والأولى بعد الانتخابات الرئاسية التي رفضها، معتبر إياها لا حدث.