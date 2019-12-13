عبد المجيد تبون (74 سنة) من مواليد مدينة النعامة غرب الجزائر، وهو وزير ووزير أول أسبق.

تخرج تبون من المدرسة الوطنية للإدارة، في اختصاص اقتصاد ومالية سنة 1965، وشغل عدة وظائف منها أمين عام كل من ولايات أدرار وباتنة والمسيلة، وواليا لكل من الجلفة، أدرار، تيارت، وتيزي وزو.

ثم عُين تبون وزيرا منتدبا للجماعات المحلية بين عامي 1991 و1992، وفي سنة 1999 تقلد منصب وزير السكن والعمران، ثم منصب وزير الاتصال في 2000 في حكومة أحمد بن بيتور، فوزيرا للسكن والعمران مرة أخرى بين سنتي 2001 و2002 في حكومة علي بن فليس.

وابتعد بعدها تبون عن الساحة السياسية لأكثر من عشر سنوات، قبل أن يعيده الرئيس المخلوع، عبد العزيز بوتفليقة في حكومة عبد المالك سلال، حيث عين وزيرا للسكن والمدينة سنتي 2013 و2014.وتسلم تبون منصب الوزير الأول رسميا، في 25 ماي 2017، وأقيل يوم 15 أوت 2017، ليخلفه أحمد أويحيى.