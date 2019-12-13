تمت بصفة رسمية رفع تحفظات لجنة المعاينة التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بخصوص أرضية ملعب 20 أوت 1955 بالجزائر، حسب ما أعلنته اليوم الجمعة, الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

و ذكرت الهيئة الكروية في بيان لها :" إن هذه التحفظات كانت قد دونتها قبل شهر بالجزائر، لجنة المعاينة للكاف بخصوص ملعب 20 أوت 1955" .

وأضاف نفس المصدر :"و قد تم اعتماد أرضية الملعب من طرف فرق تابعة لمخبر لابوسبور المعتمد من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)"

و حسب الهيئة الفيدرالية، فإن المخبر المذكور الذي يجري منذ سنوات اختبارات الانجاز لصالح الفيفا على أرضيات اصطناعية في مختلف أنحاء العالم، كان قد قام بعمليات مماثلة على مستوى أرضية ملعبي برج بوعريريج و جيجل.