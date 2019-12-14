رجح مصدر مسؤول في بلدية الكويت إغلاق أكثر من 80% من المطاعم والمقاهي المرخصة داخل البلاد، في حال تطبيق قرار المجلس البلدي بخصوص منع ”الشيشة” في الأماكن المغلقة. ونقلت الصحافة الكوتية أن ”نشاط المقهى يصدر بشأنه ترخيص من وزارة التجارة، تحت مسمى ”مقهى تقديم الشيشة”، ووضع قانون البيئة اللائحة التنفيذية لاشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن المغلقة وشبه المغلقة، وصدرت على أساسه الرخص”، مشيرة إلى أن قرار المجلس البلدي بمنع الشيشة في الأماكن المغلقة يتعارض مع قانون البيئة.