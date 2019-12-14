وصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، ناشطة المناخ السويدية، غريتا ثونبرغ، البالغة من العمر 16 عاما، بأنها ”شابة قوية جدا ومقاومة”، ردا على سؤال صحفي حول انتقادات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لهذه الناشطة السويدية: وذكر ”إن الأمم المتحدة تحترم عمل الشابة ثونبرغ كثيرا، إضافة إلى جميع الشبان الذين يناضلون لمكافحة تغيير المناخ”. وكان ترامب قد انتقد مرة أخرى الناشطة ثونبرغ، غداة تكريمها من قبل مجلة ”تايم” الأمريكية، ووصف اختيار المجلة لها ”شخصية العام” بأنه ”سخيف”. وقال ترامب، في تغريدة: ”أمر سخيف للغاية. يجب على غريتا أن تعمل على حل مشكلتها في التحكم بالغضب، ثم تذهب لمشاهدة فيلم قديم جيد رفقة صديق!”، مضيفا: ”اهدئي غريتا، اهدئي!”. وتعتبر غريتا ثونبرغ أصغر من فاز بلقب ”شخصية العام” سنا، منذ أن بدأت المجلة هذا التقليد، عام 1927. وقالت المجلة إن غريتا ”ألهمت 4 ملايين شخص حول العالم للانضمام إلى حركة إضراب مناخي عالمي”. ونظمت الناشطة السويدية، في أوت 2018، اعتصامات أمام البرلمان السويدي، للمطالبة بالتحرك ضد التغير المناخي والحد من انبعاثات الكربون.