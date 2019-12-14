تعرض التمثال التذكاري للنجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، للتخريب من طرف مشجعين مجهولين في مسقط رأسه بمدينة ”مالمو” السويدية للمرة الثانية. وأعلنت الشرطة أن تمثال النجم السويدي تعرض للتشويه مجددا، وهذه المرة كانت علامات التخريب واضحة على ساقي التمثال، في محاولة واضحة لإسقاطه. وذكرت إدارة خدمات الترفيه في مدينة مالمو، بعد المعاينة، أنه تبين عدم وجود خطورة لسقوط التمثال البالغ طوله 3 أمتار. وكان إعلان إبراهيموفيتش، في نوفمبر الماضي، عن عزمه شراء حصة من نادي هاماربي، في ستوكهولم، قد أثار ردود فعل غاضبة من جانب جماهير نادي مالمو، الذي كان يلعب له ”إيبرا”.. ما تسبب في موجة غضب أسفرت عن محاولات تخريب وتشويه التمثال الذي جرت إقامته في أكتوبر الماضي تكريما له.