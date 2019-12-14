أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنها تؤيد حق الجزائريين في "التعبير عن آرائهم بشكل سلمي"، مرحبة بإجراء الانتخابات الرئاسية التي أفرزت عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد.

وقالت مورغن أورتيغاس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية: "منذ عام والشعب الجزائري يعرب عن تطلعاته ليس فقط في صناديق الاقتراع، ولكن في الشوارع أيضا".

وتابعت: "تدعم الولايات المتحدة حق الجزائريين في التعبير عن آرائهم بسلام.. نتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة".

ولم تشكك الولايات المتحدة في شرعية الانتخابات، مؤكدة أنها هنأت الجزائر على التصويت وأنها تسعى إلى علاقة متبادلة مفيدة للطرفين.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أعلنت الجمعة، عن فوز تبون بالانتخابات الرئاسية من الدور الأول بحصوله على 58.15 بالمائة من الأصوات، في الانتخابات بلغت نسبة التصويت فيها داخل وخارج الجزائر 39.83 بالمائة.