علقت شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات مؤقتا العمل بمصنعها في الجزائر بسبب الأزمة السياسية، كما أوقفت التعاون مع شريك محلي هناك، بسبب تحقيقات في ملفات فساد.

وكشف عملاق صناعة السيارات الألماني لوكالة الأنباء الألمانية، إن شركة فولكسفاغن علقت عملها بالجزائر. وحتى تصدير الشحنات إلى شريكها، سوفاك، تم تعليقه.

ويرجع سبب هذا القرار إلى التحقيقات في قضايا الفساد والتي تجري أيضا ضد رئيس مجلس إدارة سوفاك، مراد عولمي. الشركة الألمانية لا تعلم عن وجود تحقيقات ضد أي من موظفيها في الجزائر.

وشركة سوفاك هي الشريك الرسمي لفولكسفاغن في الجزائر، منذ عشر سنوات. ومنذ 2016 يعمل مصنع التجميع في الجزائر، والذي أنتج العام الماضي 50 ألف سيارة.