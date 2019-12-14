هنأت الحكومة الإسبانية الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية المنظمة يوم 12 ديسمبر 2019 معتبرة الجزائر "شريكا استراتيجيا" لإسبانيا تقيم معه تعاونا "مثاليا" في عديد المجالات.

و قد أكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية الإسبانية اليوم السبت أن حكومة إسبانيا "واثقة من مواصلة تعميق العلاقات مع الجزائر في هذه المرحلة الجديدة من الإصلاحات مما يسمح بالاستجابة للتطلعات الشرعية للشعب الجزائري و ضمان استقرار البلد".

و بهذه المناسبة، ذكرت الحكومة الإسبانية أن الجزائر "شريك استراتيجي لإسبانيا في المنطقة المغاربية حيث تقيم معها تعاونا مثاليا في العديد من المجالات" معربة عن أمل إسبانيا في "مواصلة هذا التعاون مع الجزائر خدمة لشعبينا و المنطقة الأورو- متوسطية بأكملها".