أفادت الاتحادية التونسية لكرة القدم، أنه تم السماح بتحويل دولي خاص بلاعب النادي الإفريقي السابق الجزائري إبراهيم شنيحي القادم من نادي مولودية العلمة الجزائري.

كما كشفت الاتحادية أنها قامت أيضا بتحويل مبلغ 346 ألف و833 يورو للاعب إبراهيم الشنيحي مشيرة إلى انه تم إبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذه الخطوة حيث سيتم عرض الملف في اجتماع لجنة التأديب بالفيفا يوم 16 من الشهر الجاري " مؤكدة بالمناسبة أن "الملف الذي يستوجب الدفع في أقرب الآجال يتعلق باللاعب يوهان توزغار ويقدر بـمبلغ مليون و 534 ألف دينار".

وكان الاتحاد الدولي 'فيفا' قد عاقب الإفريقي بالمنع من إجراء أي تعاقد مع لاعبين جدد إلى حين تسديد مستحقات توزغار .

ويضيف نفس المصدر:"ان جملة مداخيل أنصار النادي الإفريقي ساهموا في مد يد المساعدة حيث بلغب المداخيل 5 ملايين و48 ألف دينار".

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الإفريقي الذي يلعب له حاليا الجزائري مختار بلخيتر، يمرّ بصعوبات مالية وتسييرية على خلفية نزاعاته مع "الفيفا" وهو ما كلفه خصم 6 نقاط من رصيده مع منعه من استقدام لاعبين جدد.

للتذكير، فإن شنيحي (29 عاما) كان قد التحق بالنادي الإفريقي سنة 2015 قادما إلية من مولودية العلمة، ليلتحق بعدها بنادي الفتح السعودي في يناير 2018 بعقد يمتد لعام ونصف.