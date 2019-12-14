تقدم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، رئيس لجنة هيئة الأركان العملياتية، اليوم السبت بتهانيه لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون، معتبرا إياه "الرجل المناسب والمحنك والقادر على قيادة بلادنا الجزائر نحو مستقبل أفضل".

وأعرب الفريق قايد صالح، في برقية تهنئة، عن تمنياته للرئيس تبون ب" كل النجاح والتوفيق في مهامه الوطنية النبيلة"، مؤكدا بهذه السانحة أن الجيش الوطني الشعبي "سيبقى مجندا وداعما للرئيس الذي اختاره الشعب ولن يتخلى أبدا عن التزاماته الدستورية و سيظل بالمرصاد لأعداء الوطن, صونا لوديعة الشهداء الأبرار".

كما توجه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي "بهذه المناسبة الطيبة إلى كافة المواطنين المخلصين من أبناء الشعب الجزائري، المتمسكين بمبادئ وقيم نوفمبر الخالدة، بأزكى آيات التقدير والعرفان والامتنان على مشاركتهم القوية في هذا الاستحقاق الوطني الهام والاختيار الموفق، بكل شفافية ونزاهة ووعي, لعبد المجيد تبون، رئيسا للجمهورية".