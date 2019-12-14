انتفض سكان دائرة الحجيرة 100 كلم عن عاصمة الولاية ورقلة اليوم ، في مسيرة سلمية حاشدة شاركت فيها كل شرائح المجتمع، منددة بالتقسيم الاداري الجديد الذي ضم كل من دائرتي البرمة الحدودية والحجيرة إلى ولاية تقرت.

ووصفت المسيرة بالتاريخية بالنظر إلى الجموع الغفيرة التي شاركت فيها ، وقال منظمون للمسيرة أن خروج مواطني دائرة الحجيرة للشارع هدفه ايصال رسالة قوية للسلطات الوصية مفادها رفض السكان للتقسيم الاداري والتمسك ببقاء الدائرة وبلدياتها تابعة لولاية ورقلة.

ودعا فاعلون في المجتمع بينهم مشايخ وأعيان المنطقة ، الدوائر الوصية إلى وجوب تلبية مطلب مواطني الدائرة وإلغاء مقترح التعديل الذي تمت الموافقة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني عقب ترتيبات وصفت بالغامضة كون هذا المقترح لم يستشر فيه سكان الدائرة .