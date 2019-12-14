اتهم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية السلطة الوطنية للانتخابات بتضخيم نسبة المشاركة في رئاسيات 12 ديسمبر.

واعتبر بيان للحزب اليوم السبت أن السلطة تحدت الشعب المكافح بتمسكها بـ"انتخابات صورية رفضها الجزائريون إلى آخر يوم من التصويت من خلال مظاهرات سلمية بدأت تتحوّل إلى تمرد حقيقي".

وأضاف البيان "بشهادة جميع المراقبين، فإن نسبة المشاركة في مهزلة 12/12 عبر جميع أنحاء التراب الوطني وعلى مستوى المهجر لا يمكن أن يتجاوز 8 ٪. وفي هذا التزوير، ظهرت السلطة المشرفة على تنظيم الانتخابات بوجه أكثر بؤساً من وزارة الداخلية في ترتيباتها السابقة. وبحكم ذلك، سيكون رئيس الدولة، المعين في هذه العملية، فاقدا لأي مصداقية على الصعيدين الوطني والدولي".

وجدد "الأرسيدي" تمسكه بأرضية مزفران التي تؤدي إلى وحدة الأمة وإعادة تأسيس الدولة وترقية القيم الديمقراطية والمواطنة والتناوب الديمقراطي على السلطة -حسب نفس البيان-.